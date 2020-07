Rotary Club da Figueira da Foz com novo Conselho Director

O Rotary Club da Figueira da Foz realiza amanhã, dia 2 de Julho, a cerimónia de Transmissão de Mandatos empossando o Conselho Director para o ano rotário 2020/2021 que agora começa.

Teresa Machado passa o testemunho a Francisco Oliveira Martins. O novo presidente do clube é engenheiro silvicultor, aposentado. Consultor em Economia Florestal, Oliveira Martins foi Director de Abastecimento de Matérias-primas Florestais da Soporcel S.A. É rotário desde 2010.

De forma atípica, por contingências da pandemia, a cerimónia decorrerá no Hotel Mercure, pelas 19 horas, num encontro breve e simbólico reservado a um número limitado de sócios, ficando aberto à participação de todos por transmissão directa, via plataforma ZOOM.

