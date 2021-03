Os rotários figueirenses voltam a reunir (online) amanhã, quinta-feira, recebendo como convidado Sérgio Almeida, governador do distrito rotário 1970.

Usando a plataforma digital, “esta reunião especial, que convida à participação do edil figueirense e de rotários de vários clubes da região, assinalará também a recente passagem do 83.º aniversário do clube de serviço mais antigo da Figueira da Foz (fundado em 8 de Março de 1938)”, diz nota daquele clube de serviço.