Furto por esticão no Bairro Novo

Em pleno Bairro Novo ocorreu um roubo, através do método de esticão, a uma senhora tendo-lhe sido furtada uma carteira, que continha dinheiro, “tendo o suspeito fugido para parte incerta”, segundo informou a PSP.

Na posse das características do indivíduo e no seguimento de diligências de investigação efectuadas por elementos da polícia da Figueira da Foz, foi possível apurar a identidade do suspeito, “vindo as mesmas a culminar com a sua intercepção”.

A carteira foi recuperada, “sendo o individuo detido, através de mandado de detenção, por haver perigo de continuação da actividade criminosa”, refere em nota a PSP.

O homem, já referenciado por ser o autor de diversos crimes contra o património e contra a propriedade perpetrados na cidade, “foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Coimbra, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coacção de “apresentações diárias na polícia, bem como a proibição de contacto por qualquer meio com a vítima”.