Rodrigo Guedes de Carvalho é convidado das 5as de leitura

A próxima sessão das 5as de leitura, no dia 22 de Junho, pelas 21h30, no Auditório Municipal, vai contar com o jornalista/escritor Rodrigo Guedes de Carvalho

como convidado.

A iniciativa de promoção e incentivo à leitura vai ser realizada excepcionalmente a uma quarta-feira, contando com a moderação de Teresa Carvalho, que se irá debruçar sobre a mais recente obra do jornalista, “Cuidado Com o Cão“, que retrata a situação pandémica pela qual atravessámos, numa narrativa de “amor e redenção”.

Esta iniciativa é desenvolvida pela Comissão Cultural e Divisão de Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz e insere-se no âmbito das Comemorações de Elevação em 1771 da Figueira da Foz a Categoria de Vila e Elevação a Cidade em 1882.