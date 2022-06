Gal Costa vem ao CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz recebe no dia 16 de Julho, pelas 22 horas, no Grande Auditório, o espectáculo “As Várias Pontas de uma Estrela”, com Gal Costa.

De acordo com a informação, “As Várias Pontas de uma Estrela” é o novo espectáculo de Gal Costa.

“Para comemorar os 56 anos de carreira discográfica, a cantora centra-se nas relações entre o seu vasto e rico repertório, repleto de êxitos, e a obra monumental de Milton Nascimento. Neste espectáculo, serão apresentadas canções do autor mineiro, já gravadas por Gal, e clássicos do repertório da cantora compostos por nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim”.

O alinhamento deste espectáculo “inclui ainda surpresas e lados B da discografia de Gal Costa, iniciada em 1965 com o disco ‘Maria da Graça’. A direcção do espectáculo é assinada por Marcus Preto”.

“Durante a pandemia, Gal experimentou o formato de piano, baixo e bateria, trocando o acompanhamento de violão pelo piano. A banda é formada por Fábio Sá (baixo eléctrico e acústico), André Lima (teclados) e Victor Cabral (bateria e percussão)”.

Os bilhetes, dos 32 aos 35 euros, estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.