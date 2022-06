Bandeira Azul nas praias da Figueira

Hoje, pela manhã, teve lugar na Praia de Quiaios a cerimónia do Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível, assinalando a qualidade ambiental, bem-estar e infraestruturas de apoio das praias da Figueira da Foz, contando com a presença de membros camarários e várias entidades civis e reguladoras.

As praias merecedoras desta distinção foram as Praias da Murtinheira, do Cabo Mondego, da Tamargueira, de Buarcos, da Torre do Relógio, da Cova Gala e Cova Gala – Hospital, da Costa de Lavos e a da Leirosa.

A época balnear de 2022 teve início a 1 de Junho e terminará a 15 de Setembro.