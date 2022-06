Videovigilância contra incêndios cobre 95% do território da Figueira da Foz

O projecto de videovigilância contra incêndios da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra cobre cerca de 95% do concelho da Figueira da Foz com a instalação de uma torre de detecção na Serra da Boa Viagem.

Durante uma visita à 18.ª torre de videovigilância, de um total de 20, o secretário-geral da CIM da Região de Coimbra, Jorge Brito, salientou hoje que o dispositivo “cobre praticamente todo o concelho da Figueira da Foz e algumas parcelas dos municípios vizinhos”.

O Sistema Integrado de Videovigilância para a Prevenção de Incêndios Florestais deverá ficar concluído no final de Julho com a instalação de mais duas torres de videovigilância nos concelhos de Montemor-o-Velho e Condeixa-a-Nova e vai permitir uma cobertura territorial de 90% na região.

“O sistema vai contribuir para uma menor exposição ao risco e à vulnerabilidade de incêndio”, frisou Jorge Brito, salientando que, na Figueira da Foz, o projecto foi optimizado através de um protocolo do município com os Bombeiros Voluntários locais para efectuarem vigilância permanente nos restantes 5% do território municipal, situados em zonas sombra.

O projecto prevê no total a instalação de 37 câmaras de videovigilância, 20 das quais em zonas florestais dos 19 municípios da Região de Coimbra e 17 nos 14 municípios da Região Viseu Dão Lafões, que actuam através de infravermelhos com bom ou mau tempo.

O sistema de videovigilância, que tem um custo total de quase quatro milhões de euros, financiados a 75% por fundos europeus, inclui, entre outros, as 37 torres e igual número de sistemas de detecção e 39 centros de gestão e controle.

“Trata-se do maior projecto de videovigilância do país”, sublinhou o secretário executivo da CIM Região de Coimbra, que considerou um “sinal eficaz e efectivo de diminuição à vulnerabilidade aos incêndios”.

Segundo Jorge Brito, o sistema utiliza tecnologia de ponta, com detecção automática nocturna e diurna, visível em todos os centros municipais de protecção civil, que é um excelente apoio “à boa decisão” operacional do comando.

O POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que financia o projecto, já comparticipou a instalação de 138 torres de videovigilância no país com nove milhões de euros do Fundo de Coesão, num investimento de 11 milhões de euros.