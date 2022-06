RFM Somnii vai animar a Praia do Relógio

O festival RFM Somnii, que decorre de 8 a 10 de Julho na Figueira da Foz, vai contar com os brasileiros Tropkillaz, com a dupla canadiana DVBBS e com o DJ dinamarquês Martin Jensen, num cartaz “para todos os gostos”.

A organização do festival, que decorre na Praia do Relógio, anunciou o alinhamento de artistas que vão actuar na Figueira da Foz, num cartaz em que há espaço para vários estilos dentro da electrónica, como o techno, tropical house ou trance.

Depois de anunciados os cabeças de cartaz Alan Walker, Alok e Vini Vici para cada um dos dias, fica agora confirmada a presença da dupla brasileira Tropkillaz, dos canadianos DVBBS e dos DJ Martin Jensen, Danny Avila e MATTN, entre outros.

Em nota de imprensa, a organização salientou que “o empoderamento feminino e a questão da igualdade” são uma preocupação do festival, mas, no entanto, em 16 artistas, apenas três são mulheres (a sul-coreana CL, MATTN e Miss K8).

O festival realçou a aposta, nesta edição, num nome do K-Pop, com a presença da artista CL, frisando que o seu anúncio “foi uma verdadeira bomba na comunidade do movimento em Portugal”.

Para além de vários nomes estrangeiros, o festival aposta também em “talento nacional”, com actuações de Diego Miranda e Cura.

“A aposta na qualidade dos DJ portugueses sempre foi – e continua a ser – uma preocupação do RFM Somnii, que pretende ver no seu palco um espaço de afirmação do melhor que se produz em Portugal a nível electrónico”, frisou a organização.

Os bilhetes para o festival podem ser adquiridos no ‘site’ do evento (www.rfmsomnii.com) e “nos locais habituais”.