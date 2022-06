No âmbito das comemorações do 20.º aniversário do Centro de Artes e Espectáculos (CAE), amanhã, pelas 15 horas, realiza-se o evento PANDEMÚSICA, desfile de 18 bandas filarmónicas pela cidade, com cerca de 800 músicos, que culmina com uma actuação, em conjunto, no Parque das Abadias.

Ainda neste dia, pelas 21h30, é a vez de António Zambujo apresentar, no Grande Auditório, o seu espectáculo “Voz e Violão”, que se inspira no nome de um dos discos da sua vida, “João Voz e Violão”, de João Gilberto.