Bombeiros Sapadores da Figueira conquistam 2.º lugar em campeonato de Desencarceramento

No passado fim-de-semana foi realizado o VIII Campeonato Nacional de Desencarceramento, competição onde se destacou a Companhia de Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz com o segundo lugar na classificação.

A prova, que tomou lugar no Barreiro, promovida Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, testou as equipas numa “experiência imersiva que coloca à prova as capacidades de resolver cenários de desencarceramento”, segundo esta associação.

O terceiro lugar da classificação geral foi para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, o segundo para a Companhia de Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz e o primeiro lugar para Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.