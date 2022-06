Quim Barreiros no arraial de Santo António da Misericórdia

O cantor popular Quim Barreiros vai animar o arraial popular do dia 12 de Junho das tradicionais festas de Santo António da Misericórdia – Obra da Figueira da Foz.

O arraial, que conta também com a participação de Carlos Rodrigues, vai decorrer no Pátio de Santo António, no Largo Silva Soares, adiantou a instituição, em comunicado.

A 13 de Junho, dia de Santo António, realiza-se, pelas 15h30, uma missa, com a participação do Grupo Coral das Paróquias de Buarcos e Tavarede, seguida de bênção e distribuição simbólica de pães e cravos.

Durante aquele fim de semana, no átrio da Igreja de Santo António estará patente uma exposição de trabalhos da Creche e Jardim de Infância.