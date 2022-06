20º aniversário do Centro de Artes e Espectáculos

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz realiza hoje o seu 20.º aniversário, estreando as comemorações com a peça “Feliz Aniversário”, pelo TIL – Teatro Infantil de Lisboa, e um concerto de Matias Damásio, no Parque das Abadias, pelas 21h30.

Na peça ‘Feliz Aniversário’, “a interpretação concilia-se com a música e a dança, bem como a composição plástica e o audiovisual, elementos que vão injectando movimento e animação”, descreve o município.

A exibição vai decorrer no grande auditório do CAE, pelas 10h30 e 14h30, com entrada gratuita para escolas e jardins de infância do concelho, limitada à lotação do espaço.

Pela noite, as comemorações continuam com o concerto ao ar livre do músico/cantor angolano Matias Damásio, artista de sucesso nacional de canções românticas e de kizomba. O evento musical terá entrada livre.