Recolher obrigatório na noite de passagem de ano e nos três seguintes dias

Na noite de passagem de ano, de 31 de Dezembro para 01 de Janeiro, haverá recolher obrigatório a partir das 23:00 e nos dias 01, 02 e 03 de Janeiro a partir das 13:00, anunciou hoje o primeiro-ministro.

“Ao contrário do que tínhamos anunciado há 15 dias […] temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo”, disse António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Assim, a proibição de circulação na via pública vigora a partir das 23:00 na noite de passagem do ano e a partir das 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de Janeiro.

As medidas aplicam-se a todos os concelhos de Portugal continental.

Foto: Diogo Viegas Maia