Rali de Portugal: percursos e horários

A 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta das 13 provas do campeonato, vai arrancar hoje em Paredes com um “Shakedown” pelas 9 horas. Na sexta-feira, há duplas passagens na Lousã, Góis, Arganil e ainda a passagem por Mortágua, antes da estreia da super especial da Figueira da Foz.

A prova oficial na Figueira da Foz terá início pelas 19 horas, amanhã, com percurso na Avenida 25 de Abril, entre a Praça da Europa e a Torre do Relógio, com bancadas montadas junto ao Forte de Santa Catarina.

No sábado, os concorrentes rumam a norte, aos troços de Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, que também têm duplas passagens, antes da popular super especial de Lousada, na pista da Costilha.