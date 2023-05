Convenção Internacional dos Enfermeiros reúne 1400 profissionais no CAE

Encontra-se a decorrer até amanhã, na Figueira da Foz, a II Convenção Internacional dos Enfermeiros, acolhida pelo Centro de Artes e Espectáculos (CAE), que reuniu cerca de 1400 profissionais de todo o país.

Na sessão de abertura marcaram presença Ricardo Mestre, Secretário de Estado da Saúde, Pedro Santana Lopes, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, e Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Amanhã, dia 11 de Maio, os temas em discussão neste evento são “Valor Económico da Enfermagem”, “Desafios colocados aos sistemas de saúde e à Enfermagem”, que conta com a participação de Fernando Araújo, director executivo do Serviço Nacional de Saúde, e ainda “Planeamento estratégico em Saúde”.

Realiza-se ainda a entrega dos Prémios Valor & Excelência, que distinguem personalidades que contribuíram para a promoção dos trabalhos dos profissionais de enfermagem.

A sessão de encerramento do evento está agendada para as 17h30 e conta com a participação de Manuel Pizarro, Ministro da Saúde e de Luís Filipe Barreira, Vice-Presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros.