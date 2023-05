Palestra Rotary fala sobre o Centro de Apoio à Vida Independente

Amanhã, pelas 21h30, o Hotel Mercure vai ceder o espaço para uma palestra do Rotary Clube da Figueira da Foz, convidando o presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos Do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra, António Padrão, para explicar as funções e os objectivos do projecto piloto CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente.