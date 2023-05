No próximo dia 16 de Maio, o Município da Figueira da Foz, em parceria com a associação

sem fins lucrativos Pedalar Sem idade, vai promover um dia de passeios em Trishaw para os mais velhos e pessoas com mobilidade reduzida, de forma combater o seu isolamento.

Esta actividade, que havia sido previamente marcada para Outubro de 2022, foi adiada para a data já referida e terá o seu percurso na Avenida 25 de Abril, das 10h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h30.