Quiaios arrancou as comemorações dos 50 anos do 25 de abril

Começaram na terça-feira passada as comemorações dos 50 anos do 25 de abril pela parte da Junta de Freguesia de Quiaios, com um concerto da Orquestra Ligeira do Exército no Quiaios Clube, que contou com a voz de Lina Rodrigues, uma das atuais vocalistas da OLE, que é natural de Quiaios.

O programa comemorativo, que se estende até maio, integra ainda uma exposição, um espetáculo e um concerto evocativo, atividades desportivas, cinema sénior e iniciativas direcionadas à comunidade escolar da EB1 de Quiaios. A inauguração de uma praceta de homenagem aos presidentes da Junta de Freguesia de Quiaios eleitos ao longo dos 50 anos do poder local democrático encerra as comemorações.

O conjunto de iniciativas é dinamizado pelas coletividades locais, pela comunidade escolar e pela Junta de Freguesia de Quiaios.