A Queima do Judas volta a ter lugar amanhã, Sábado Santo, às 12 horas, no típico Largo de São João do Vale.

A tradição, repetida anualmente pela Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, é um velho costume popular que a Figueira mantém vivo na Quaresma.

Este ano não se realiza o habitual “Enterro do Bacalhau”, mas a direção da coletividade, recentemente eleita, promete fazer regressar a iniciativa no próximo ano.