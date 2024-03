Dia Nacional dos Moinhos e Dia dos Moinhos Abertos no Núcleo Molinológico

Neste fim-de-semana de 6 e 7 de Abril vão ser celebrados os dias Nacional dos Moinhos e dos Moinhos Abertos, sob o mote “Do Barro ao Pão”, com diversas atividades planeadas para os dois dias a realizar no Núcleo Molinológico de Moinhos da Gândara.

As atividades incluem oficinas de cerâmica, uma oficina de fabrico de pão dinamizada por The Bruta Bread Coimbra, visitas guiadas pelo espaço, atividade de recriação e confeção da broa e momentos musicais e de folclore com o Grupo de Cantares da Sociedade Boa União Alhadense e o Rancho Folclórico “As Morenitas da Gândara”, da Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Gândara (Moinhos da Gândara).

As iniciativas são gratuitas e o município assegura transporte em autocarro, contudo os interessados devem efetuar inscrição prévia, até dia 5 de abril, para o email servico.educativo@cm-figfoz.pt ou via telefone 233 402 840 .