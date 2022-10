Quartel da Imagem recebe fase de apuramento do Campeonato do Mundo de Videojogos

O Edifício do Quartel da Imagem, na Figueira da Foz, acolhe de sexta-feira a domingo a primeira fase de apuramento do Campeonato do Mundo de videojogos, mais conhecido por “Game Jam Plus (GJ +)”.

Trata-se de uma maratona mundial de desenvolvimento de jogos, que tem como principal objectivo fomentar a indústria da economia criativa com novos jogos e empresas.

Esta edição vai contar com mais de 2.000 participantes em 100 cidades de 30 países, estimando-se que sejam produzidos mais de 400 jogos.

Nesta fase, participam quatro equipas de jovens figueirenses que representam a Code.Up Portugal – Figueira da Foz.

A final realiza-se em 1 de Abril de 2023, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.