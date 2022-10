Naval levou canoagem à Joaquim de Carvalho

Na última semana do mês de Setembro, a Escola de Canoagem da Naval realizou sessões de divulgação desta actividade na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, com o objectivo de dar a conhecer a modalidade e suas ofertas, tanto no Clube como na cidade.

Segundo nota do clube, no ginásio daquela escola foram “instalados diversos equipamentos que permitiram ilustrar algumas das modalidades da canoagem, vários tipos de kayaks, pagaias e outros acessórios”, onde posteriormente foram demonstradas “técnicas de entrada e saída do kayak, bem como manobras de apoios e esquimotagem”.

Os alunos tiveram depois a oportunidade de testar os equipamentos, numa actividade que foi desenvolvida com sucesso “apesar de todos os condicionalismos de experimentar uma modalidade náutica num ginásio escolar “a seco”.”