Desafios e soluções para a zona costeira em debate na Figueira

A “Zona Costeira Portuguesa: Passado, Presente e Futuro” foi a temática reflectida e debatida no Auditório Municipal da Figueira da Foz, durante a tarde de ontem, numa iniciativa promovida pela Comissão Especializada das Zonas Costeiras e do Mar, da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH).

No âmbito da celebração do 45.º aniversário da APRH e sendo Portugal um dos países mais afectados pela erosão costeira, estiveram presentes 60 participantes na sessão em que foram abordados pontos como o da adaptação ao avanço do nível do mar, os desafios e possíveis soluções inovadoras para a defesa costeira e a actividade portuária.

Traçando um futuro de incerteza climática, o presidente da associação, Carlos Coelho, apontou as diversas oportunidades que surgirão “em questões relacionadas com aquacultura, a energia, o custo-benefício, aspectos em que estamos e iremos trabalhar, contribuindo para uma reflexão e uma discussão sobre um futuro que se espera melhor, que é o papel da APRH” e sublinhou o papel da academia na investigação.

Além dos membros da comissão científica, marcaram presença Carlos Monteiro, administrador dos Portos de Aveiro e Figueira da Foz, e Manuel Domingues, vereador da Câmara Municipal, que referiu os “problemas na gestão de recursos hídricos da cidade”.

A reportagem de Beatriz Jordão na próxima edição papel de O Figueirense.