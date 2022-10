Espectáculo focado na arte xávega exibido na sexta-feira e no sábado

O espectáculo multidisciplinar “Thalassos”, que se desenvolve em torno do mar, com especial foco na arte xávega, é exibido na sexta-feira e no sábado no Espelho de Água do Forte de Santa Catarina, pelas 21h30, no âmbito do projecto “O Mar que nos Une”.

Segundo a organização, “’Thalassos’ visa dignificar a história e criar a partir do património histórico e cultural um produto artístico de excelência, assente na valorização das comunidades locais e o seu tecido cultural”.

Sob a direcção artística de André Varandas, em palco vão estar actores que representam cada um dos municípios da Rede “O Mar que os Une” (Figueira da Foz, Cantanhede e Mira), aos quais se juntam elementos de diversas colectividades dos concelhos.