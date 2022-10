Zona Costeira Portuguesa: Passado, Presente e Futuro

O Auditório Municipal da Figueira da Foz recebe hoje um programa de palestras e conversas sobre a erosão costeira, economia azul e sustentabilidade dos oceanos, no âmbito da celebração do 45.º aniversário da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, organizado pela Comissão Especializada das Zonas Costeiras e do Mar.

O programa tem agendadas diversas discussões sobre as temáticas envolventes para esta tarde (14h às 18h30), sendo que os diferentes painéis e oradores irão incitar a capacidade de reflexão sobre os determinados problemas e plausíveis soluções.