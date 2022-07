A Associação dos Amigos do Convento de Seiça (SMS), em parceria com o Município da Figueira da Foz, vai retomar o ciclo das “Conversas Com Saber”, a ser realizado na próxima segunda-feira (dia 11), pelas 17 horas.

Esta será a 14.ª edição desta iniciativa que terá como tema “Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Seiça: Elementos da sua História”, contando com a participação do professor Saul António Gomes, do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.