Praia da Claridade com insufláveis e veículo de transporte até final do verão

A Praia da Claridade tem agora disponível um parque insuflável com piscina, aberto ao público, diariamente, até 31 de Agosto, das 10 às 18 horas. O parque está destinado aos mais jovens, entre os 4 e os 14 anos de idade, com monitores a supervisionarem todas as actividades.

Adicionalmente, para facilitar o transporte pela areia, encontra-se junto à Biblioteca de praia, na Praia do Relógio, o veículo eléctrico e ecologicamente sustentável ‘Transfer Praia Claridade’, que vai estar disponível durante todos os dias da semana, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, com lotação máxima de 3 lugares (condutor não incluído).