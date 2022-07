Chega faz primeiras jornadas parlamentares na Figueira da Foz

O Grupo Parlamentar do Chega vai realizar as suas primeiras jornadas parlamentares na segunda e terça-feira, na Figueira da Foz, com painéis dedicados aos temas da economia, justiça, educação e poder local.

Depois de na semana passada o presidente do partido ter anunciado a realização de jornadas na Figueira da Foz, sem indicar quais os dias em concreto nem adiantar mais pormenores, o partido avançou entretanto que se realizam na segunda e terça-feira.

Hoje, o Chega refere mais alguma informação, mas ainda sem indicar quem serão os convidados ou dar mais pormenores.

Numa nota enviada aos jornalistas, o partido dá conta de que o primeiro dia de jornadas contará com dois painéis à tarde, um sobre economia e outro sobre justiça.

Já na terça-feira, a manhã arranca com um painel sobre educação e a tarde será “dedicada ao poder local”, com uma reunião com órgãos autárquicos na Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Estas serão as primeiras jornadas parlamentares do Chega, partido que na anterior legislatura esteve representado na Assembleia da República pelo deputado único e presidente, André Ventura.