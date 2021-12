“Quadros Vivos de Caravaggio” na Igreja da Misericórdia em Buarcos

No dia 5 de Dezembro, pelas 16 horas, a Igreja da Misericórdia de Buarcos vai receber o tableau vivant “Quadros Vivos de Caravaggio”, de Ricardo Barceló, acompanhados pela Missa em B Menor de Bach, resultando numa experiência imersiva das obras de Caravaggio em conjunto com música sacra da época.

O espectáculo conta com cinco actores que vão dar vida a 21 obras do mestre pintor italiano e tem entrada gratuita, limitada a maiores de 6 anos e sujeita à apresentação de bilhete a levantar na bilheteira do Centro de Artes e Espectáculos, bem como ao cumprimento das diretrizes da Direcção Geral de Saúde.