Município da Figueira da Foz é uma das 84 Autarquias Familiarmente Responsáveis

O Município da Figueira da Foz foi, uma vez mais, um dos municípios distinguidos com a Bandeira Verde pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), que cumpre este ano a 13.ª edição.

Dos 132 municípios concorrentes ao projecto, o OAFR galardoou os 84 que mais investiram “na construção de uma política integrada de apoio à família e levarem a cabo um conjunto de medidas e boas práticas em matéria de política familiar“, apesar das restrições da pandemia.

O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e com o objectivo de “acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral”.