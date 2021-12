Centro de Vacinação na GNR reabre amanhã

O Centro de Vacinação Covid-19 da Figueira da Foz, instalado no Centro de Formação da GNR, reabre amanhã, 2 de Dezembro.

A reactivação, avança o diário As Beiras, justifica-se com a necessidade de ser aumentado o ritmo da administração da terceira dose e a dose de reforço para quem tomou a Jassen (dose única). Neste momento, está também em equação a possibilidade de passarem a ser vacinadas crianças a partir dos cinco anos.

A vacinação para a população com mais de 50 anos a quem foi administrada a vacina da Janssen contra a Covid-19 arranca no domingo. Segundo revelou a Direcção Geral da Saúde, em comunicado, o processo de vacinação para maiores de 50 anos a quem foi administrada a vacina de toma única da Janssen começa em 5 de Dezembro e prosseguirá no feriado de 8 de Dezembro e nos domingos seguintes, 12 e 19 de Dezembro.