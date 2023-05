Projeto da UA para protecção de animais marinhos contou com mais de 1.800 alunos

Mais de 1.800 alunos participaram em actividades do projecto “SOS Animais Marinhos”, da Universidade de Aveiro, cujo financiamento pelo programa Crescimento Azul vai terminar em Junho, revelou hoje fonte académica.

A equipa do projecto deu a conhecer os impactos das actividades humanas nos animais marinhos e o papel do Centro de Reabilitação (CRAM) da Universidade de Aveiro na resposta a essas ameaças, salienta uma nota de imprensa.

Segundo os dados hoje divulgados, foram realizadas ao todo 47 sessões, ‘online’ e presencialmente nas escolas, que abrangeram mais de 1.800 alunos, de todos os níveis de escolaridade, durante os anos lectivos 2021/2022 e 2022/2023.

Através do projecto, “os alunos puderam conhecer melhor os animais marinhos, entre aves, tartarugas e mamíferos marinhos, que ocorrem ao longo da costa portuguesa”.

O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) do Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos da Universidade de Aveiro (ECOMARE) organiza e desenvolve, ao longo de três dias, seminários e atividades nas suas instalações, assinalando o final do projeto, associado às celebrações do Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio).

Nas actividades finais vão estar envolvidos alunos dos agrupamentos de escolas parceiros, nomeadamente da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e de Ílhavo, e escolas azuis de outras regiões, como o Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz.

O projecto de sensibilização para um oceano mais saudável “ECOMARE: SOS Animais Marinhos”, da Universidade de Aveiro (UA) sobre literacia do Oceano, teve como objectivo “despertar a consciência das crianças e jovens em idade escolar, alterar as suas atitudes e aumentar a sua participação em actividades que contribuam para um Oceano mais saudável”.