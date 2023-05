PSP faz balanço positivo dos dois concertos dos Coldplay

O balanço dos dois concertos realizados pela banda britânica Coldplay em Coimbra, no que respeita ao policiamento, “é positivo, não se tendo registado ocorrências significativas de ordem pública e de segurança”, diz a PSP em comunicado.

Segundo o responsável da área operacional do Comando Distrital da PSP de Coimbra, Intendente Pedro Marques, “o facto de o público aderir aos apelos para chegar cedo ao recinto do espectáculo, tem contribuído decisivamente para que o processo de entrada decorra sem problemas de maior. Por outro lado, a atenção que o público tem dado à lista de objectos proibidos, evitando demoras desnecessárias nas revistas”, acrescenta.

Destaca-se ainda que, do primeiro para o segundo concerto, verificou-se uma diminuição nos congestionamentos de trânsito que caracterizam a saída massiva após o espectáculo. A Polícia apela para quem se encontrar do lado nascente do Estádio Cidade de Coimbra (junto ao Gira Solum) e, após o concerto, pretenda seguir para sul, deve optar por utilizar a A13 e não a A1, facilitando, deste modo, o escoamento de trânsito, seguindo o percurso: Circular externa (direcção Portela) – A13 – A1 (Condeixa).

No entanto, se a opção for a A1, deve ir pela Circular externa (direcção Coselhas/Casa do Sal) – Ponte Açude – A1 (Coimbra sul) ou Ponte Rainha Santa – IC2 – A1 (Condeixa).

Já para quem pretende seguir para norte, o trajeto passa pela Circular externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – A1 (Coimbra norte).

Se o objectivo for seguir para oeste, o itinerário é constituído pela Circular externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – A14 (Coimbra norte). Por fim, se for para este, o caminho a seguir é a Circular externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – IP3.

Para este evento, a PSP de Coimbra planeou e tem em curso um policiamento de grande envergadura, em diversos pontos da cidade, num total de mais de 150 efectivos das diversas valências.