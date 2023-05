Vão abrir as inscrições para o Programa de Ocupação de Jovens

O Programa de Ocupação de Jovens (POJ) destina-se a jovens entre os 15 e os 20 anos de idade, promovendo um espaço de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas, pretendendo adicionalmente reforçar um espírito criativo e empreendedor.

As inscrições para o programa serão aceites a partir de dia 22 de Maio e até dia 4 de Junho, com 50 vagas para diversos serviços da autarquia e para entidades parceiras, distribuídas por 4 turnos, com a duração de 10 dias, uma folga semanal e 5 horas diárias. Estas actividades serão realizadas ao longo dos meses de Julho e Agosto.

Para participar, os jovens, residentes no concelho, deverão inscrever-se através do

formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLllAMw4RjbZHc5qbQ5TbL9RaqRkfXtdo_JGk4OrjbKDLUpw/closedform