Programa Caravana Surf No Crowd une Mira, Cantanhede e Figueira da Foz

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra criou a iniciativa ’Caravana Surf No Crowd’, em parceria com os municípios de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz, anunciou aquela organização.

“Com o programa ‘Surf No Crowd’ queremos transformar as praias nos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira num só destino de surf para famílias e amigos”, disse em conferência de imprensa o presidente da CIM (Comunidade Intermunicipal) da Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino.

O programa assenta no mote “Longe das Multidões, mas perto das melhores ondas do Litoral Centro”.

A iniciativa tem como objectivo “demonstrar a potencialidade dos destinos Surf No Crowd, evidenciando as singularidades de cada território para actividades ligadas à prática de surf, bodyboard, stand up paddle, entre outras modalidades náuticas”, refere uma nota de imprensa.

O evento decorre no dia 5 de Junho na praia da Tocha, concelho de Cantanhede, 12 de Junho nas praias de Mira e Poço da Cruz, terminando em 19 de Junho nas praias da Cova Gala e Hospital, Figueira da Foz.

Gonçalo Cadilhe, escritor de viagens e surfista, Miguel Blanco, bicampeão nacional de surf, e Cláudia Pinto, apresentadora e modelo, são os embaixadores que vão participar nesta iniciativa.

O projecto “Surf No Crowd” é criado em cooperação entre a CIM-RC, a Turismo do Centro de Portugal e a Turismo Portugal, cofinanciada pelo Centro2020, Portugal 2020 e União Europeia.

Todas as actividades vão ter uma participação limitada, sujeitas, por isso, a uma inscrição prévia, através do preenchimento de um formulário disponível na rede social do ’Surf No Crowd’ no Facebook.