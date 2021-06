Fundação Inatel leva espectáculos infantojuvenis gratuitos à Figueira da Foz

A fundação Inatel está a organizar a iniciativa ‘Popular Inatel Dentro de Portas’, com espectáculos infantojuvenis gratuitos na Figueira da Foz, informou hoje a organização.

“Esta é uma programação para toda a família, com quatro concertos, que se realizam no Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz, de dia 3 a 6 de Junho”, disse a directora da Cultura da Fundação, Carla Raposeira, à agência Lusa.

“Os concertos consistem em artistas que fazem uma relação entre as áreas mais tradicionais e dão-lhe uma roupagem nova”, sustenta.

Os concertos são de O Gajo (dia 3), Kumpania Algazarra (4), Stereossauro (5) e Diabo a Sete (6).

Relativamente às actividades infantis, vão realizar-se no auditório municipal da Figueira da Foz, no dia 5 e 6 de Junho.

“São espectáculos musicados, de interacção com os mais novos, para crianças até aos oito anos”, acrescenta.

A iniciativa ’Popular Inatel Dentro de Portas’ integra no programa Popular – INATEL, que consiste em convidar autarquias com o intuito de oferecer programação das mais diversas áreas à população da cidade.

“Tivemos que sair de um contexto de espaço público, que é aquilo que caracteriza as iniciativas do departamento de Cultura da Fundação e passarmos para espaços de equipamentos culturais, designadamente teatros e auditórios, com o intuito de respeitar as regras da Direcção Geral da Saúde (DGS)”, disse Carla Raposeira.

O Popular – Inatel Dentro de Portas é coorganizado pela Fundação Inatel e Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Este programa enquadra-se no contexto pandémico e as reservas são feitas através da linha telefónica 233 407 200 e 210 027 150 ou por endereço electrónico em: cultura@inatel.pt e geral@cae.pt.