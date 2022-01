Prisão Preventiva para suspeito de violação, coacção sexual e roubo na Figueira da Foz

Um homem detido pela suspeita de autoria, na forma tentada, de crimes de violação, coacção sexual, roubo e violação de domicílio na Figueira da Foz, ficou em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção pela PJ, através da Directoria do Centro, ocorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Coimbra (DIAP).

O homem, de 48 anos, foi detido pela presumível autoria, na forma tentada, de crimes de violação, coacção sexual, roubo e violação de domicílio, de que foi vítima uma idosa de 82 anos.

“O arguido introduziu-se, durante a noite, na residência da vítima, através de arrombamento, e veio a surpreendê-la, no seu quarto, onde se encontrava a dormir”, refere a PJ, numa nota divulgada.

A PJ adianta que a vítima acordou “sobressaltada, tendo-lhe o arguido exigido a entrega de ouro e dinheiro. Ainda, com recurso à força física tentou violá-la, não o tendo conseguido devido à forte oposição daquela”.

O detido, desempregado e com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.