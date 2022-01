Palestra Rotary sobre anestesiologia com Sílvia Vaz Serra

Hoje, pelas 21h30, o Rotary Club da Figueira da Foz vai promover uma palestra online sobre o uso da anestesia, contando com a convidada Sílvia Vaz Serra, médica anestesiologista do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC).

A emissão será em directo pela página do facebook do clube, em que haverá espaço para falar sobre as competências desta especialidade médica, sobre a sua dimensão científica, técnica e humana e ainda sobre dúvidas e mitos que mais assaltam o doente quando se fala de anestesia.