Ginásio com victória na retoma do Campeonato Nacional da 1ª Divisão

A equipa do Casino Ginásio venceu o encontro contra a Ovarense B no passado fim-de-semana, retomando a disputa do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. A partida teve lugar no Pavilhão de Montemor-o-Velho, uma vez que os marcadores electrónicos do Pavilhão Galamba Marques não estão ainda operacionais.

Os jogos do Ginásio em casa estão a ser transmitidos directamente pela TV Centro, no link

facebook.com/tvc.pt .

No próximo sábado (dia 15), a equipa desloca-se ao Porto para defrontar o Vasco da Gama e no domingo (dia 16), a Ílhavo, para o jogo em atraso com o Illiabum B.