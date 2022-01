Município promove “Figueira a Sorrir”

O programa municipal “Figueira a Sorrir”, destinado a ajudar munícipes com comprovada insuficiência económica não abrangidos pelo Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, está com inscrições abertas até ao final do mês a partir do Balcão de Atendimento Único (Rua Fernandes Tomás).

A inscrição no programa possibilita os seguintes tratamentos: tratamento/restauração; destartarização; desvitalização e extracção; próteses dentárias, sendo que os/as interessados/as podem consultar o Regulamento do Programa e descarregar o formulário de candidatura em https://www.cm-figfoz.pt/pages/975 ou, caso necessitem de mais informação, contactar os serviços da Divisão de Educação e Assuntos Sociais através do 233 401 860 ou assuntos.sociais@cm-figfoz.pt .