Docapesca promove iniciativa de sensibilização no combate ao racismo

A Docapesca abordará, numa iniciativa designada os “Princípios de Igualdade e Não Discriminação (contra o racismo): Divulgação de Boas práticas na Pesca”, uma acção de sensibilização na lota da Figueira da Foz no próximo dia 15 de Janeiro.

Refira-se que a Docapesca desenvolve várias iniciativas ao nível do combate ao racismo, dirigidas ao sector da pesca. Integrado no Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação e sob o mote “Somos Todos Pesca”, a Docapesca apresentou já o primeiro vídeo promocional desta campanha, com música e letra de LL The Savage e com os testemunhos do armador Oleg Kravtsiv e do trabalhador da Docapesca, Jobson Moura.