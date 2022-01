Hospital da Figueira com mais 38 médicos internos

O Hospital acolheu 38 novos médicos internos de formação geral e especializada que escolheram efectuar a sua formação na Figueira.

Este ano, face à situação pandémica a habitual, a sessão de acolhimento e boas-vindas foi restrita e dividida em dois grupos, depois todos os médicos internos terem feito testes à covid-19 no Serviço de Medicina Laboratorial daquela unidade hospitalar.

Manuel Teixeira Veríssimo relembrou na recepção que “uma boa formação é a base para a profissão de um médico que nunca está totalmente formado”. O médico e presidente do conselho de administração, do Hospital referiu ainda que “a medicina é composta pela arte e pela ciência e que não se pode perder a arte de aplicar em cada doente o que se sabe, a relação médico-doente é o mais importante”.

Dos 38 médicos chegados à Figueira, 30 são de formação geral e oito de formação especializada que estão distribuídos pelas especialidades de cirurgia geral, medicina interna, ortopedia e pediatria.

Este ano o Hospital conta com 68 médicos em formação, já que a somar aos novos internos estão mais 30 médicos que transitaram dos anos anteriores e que se mantêm em formação naquela instituição, “o que revela um reconhecimento cada vez maior da qualidade clínica e formativa do Hospital da Figueira da Foz”.

Armanda Rebelo é uma das internas que escolheu o Hospital Distrital da Figueira da Foz para realizar a sua formação. A aluna da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra é natural de Bragança e optou pela Figueira porque queria fazer a sua formação fora dos hospitais centrais, mas próximo de Coimbra onde já tinha laços. Armanda reconhece que, na sua decisão pesou as referências de colegas sobre “o bom ambiente hospitalar e as referências positivas relativamente à formação”. Iniciou este ano, na Figueira, a formação especializada em pediatria, depois da experiência positiva do internado geral já cá realizado. Destaca que “os profissionais do Hospital da Figueira da Foz estão abertos para o ensino, para a formação e que no ano comum deram oportunidade de crescimento. Este é um hospital familiar, em que se sente confortável e que tem boas condições de trabalho”.