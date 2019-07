Prevenção do cancro cutâneo em Buarcos

Este domingo a praia de Buarcos recebe a campanha de Prevenção Primária e Secundária dos Cancros da Pele, com a presença de Osvaldo Correia (Presidente da APCC), Ricardo Vieira, Paula Quirino, Bárbara Fernandes e da vereadora Diana Rodrigues.

Este ano, a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) e com o apoio da Direção Geral da Saúde (DGS) vai percorrer de Norte a Sul, várias localidades, com uma carrinha de sensibilização, que terá como lema “Mete na tua cabeça que tens que te proteger e fazer o auto-exame da pele”, e que irá informar, através de médicos dermatologistas e voluntários da APCC, a população para os cuidados a ter com o Sol, no lazer, no desporto ao ar livre, nas férias ou no trabalho ao ar livre.