Presidente da Câmara recebe Lions

“Nos tempos que vivemos, tão complicados, o papel das instituições que praticam a solidariedade – instituições de direito privado, é cada vez mais essencial, por muito que às vezes isso pareça não ser lembrado por governos, independentemente das cores, uns mais que outros”, disse Santana Lopes a um grupo de lions que esteve na Figueira da Foz, incluindo a governadora do Distrito Centro/Sul, Sofia Félix, que se fez acompanhar da presidente do Lions Clube da Figueira da Foz, Maria Gabriela Cardoso. “Oxalá, na Figueira da Foz, todas as instituições na área da acção social sejam capazes de desempenhar a sua missão de forma cabal”, referiu o autarca.

A presidente do Lions Clube local agradeceu a recepção e manifestou a disponibilidade do clube para “colaborar, como sempre tem feito em tudo aquilo que for necessário”. Maria Gabriela Cardoso revelou que a Convenção Nacional do Lions de 2022 se realizará na Figueira da Foz e salientou o facto de o movimento lion ser o único reconhecido pela ONU, por estar na sua fundação.

A governadora do Distrito Centro/Sul, Sofia Félix salientou a grande união e a boa relação institucional “humana e afectiva” que existe entre os vários órgãos dos lions e enfatizou o trabalho que fazem em conjunto. “Temos os nossos líderes, as nossas responsabilidades, as nossas áreas de influência, mas somos uma equipa”, frisou.

A recepção decorreu no âmbito das comemorações do 59.º aniversário do Lions Clube da Figueira da Foz, clube de serviços fundado a 6 de Novembro de 1962, distinguido pelo município em 2012 com a medalha de Ouro da Cidade, o qual, ao longo dos anos, tem vindo a concretizar inúmeras iniciativas em diversas áreas, sobretudo na acção social e na cultura, e das quais se destacam as Jornadas de Teatro Amador.