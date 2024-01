Prémio de Arquitectura e livro perpetuam obra de Isaías Cardoso

Decorreu no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, a apresentação pública da 1.ª edição do Prémio Municipal de Arquitectura José Isaías Cardoso e do livro “Um arquitecto, uma cidade: Isaías Cardoso na Figueira da Foz”, da autoria Susana Lobo e Alexandre Miguel.

Carlos Figueiredo, arquitecto que apresentou as normas do prémio, referiu que este tem como objectivo “promover os valores cívicos do cidadão José Isaías Cardoso, os seus valores profissionais e a sua importância na valorização patrimonial que trouxe à cidade da Figueira da Foz.”

Ao Prémio, de natureza pecuniária (cinco mil euro) e periodicidade bienal, podem candidatar-se arquitectos autores de obras “de construção e ou reabilitação e arranjos urbanísticos e de tratamento de espaços exteriores de uso público, tanto em relação à criação de novos espaços, como à recuperação ou reabilitação de espaços urbanos existentes”, que tenham sido concluídas no quadriénio anterior ao ano da edição.

Depois da introdução deste prémio, os escritores Susana Lobo e Alexandre Miguel apresentaram a sua nova obra “Um arquitecto, uma cidade: Isaías Cardoso na Figueira da Foz”. O livro contem “uma súmula de várias informações sobre Isaías Cardoso, as obras produzidas, espelhadas e projectadas no concelho da Figueira da Foz de mãos dadas com vários conteúdos”, explicou Susana Lobo.

A cerimónia contou com intervenções pela parte de Nogueira Santos, presidente do Rotary Clube da Figueira da Foz, do arquitecto Carlos Figueiredo, do actual presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos, Florindo Belo Marques e do presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes.