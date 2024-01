Figueira da Foz assina protocolo para instalar tribunal Julgado de Paz em 2025

O município da Figueira da Foz vai dispor de um tribunal Julgado de Paz em 2025, de acordo com o protocolo assinado na semana passada entre a autarquia e o ministério da Justiça.

“É muito importante [o Julgado de Paz] no tempo em que vivemos em que a administração da justiça e a sua aplicação no tempo não é fácil”, disse o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

O autarca, que assinou na Figueira da Foz o acordo de instalação com a ministra da Justiça, salientou que existem muitos litígios, “alguns expostos nas sessões de Câmara, que podem ser dirimidos de forma muito mais acessível para quem tem menos recursos e muito mais expedito”.

Segundo o presidente da autarquia, este é mais um objectivo atingido “no plano de capacitação da Figueira da Foz para ter um sistema administrativo e uma vida comunitária adaptada aos tempos de hoje, de que estas formas mais expeditas fazem parte”.

“Acho que é muito importante para a Figueira da Foz e um motivo de satisfação conseguir este tribunal”, frisou Santana Lopes, que destacou também o anúncio de obras numa parte do edifício do Tribunal Judicial, no montante de 245 mil euros.

O autarca, que em 2002, como presidente da Câmara de Lisboa, instalou o primeiro tribunal Julgado de Paz em Portugal, fez votos de que o próximo Governo que sair das eleições legislativas de 10 de Março, “seja ele qual for, honre o compromisso assumido” pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

O local para a instalação do tribunal Julgado de Paz ainda não está escolhido, mas o presidente da Câmara figueirense disse que o executivo ia trabalhar “na reabilitação de uma casa já adquirida ou a adquirir pelo município”.