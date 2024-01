Antigo terminal rodoviário vai integrar campus universitário

O antigo terminal rodoviário da Figueira da Foz vai entrar em obras em Março para acolher instalações e laboratórios do campus universitário local da Universidade de Coimbra (UC).

O anúncio foi feito pelo presidente Pedro Santana Lopes, revelando que a primeira fase da obra, que estará concluída a tempo de iniciar o próximo ano lectivo (2024/2025), vai permitir três salas de aula e dois laboratórios.

Numa segunda fase, que terá de estar concluída até ao verão de 2025, ficam disponíveis mais três salas de aula, dois laboratórios e um auditório.

O imóvel foi cedido em Julho de 2023 pela Câmara da Figueira da Foz à UC por um período de 30 anos.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz adiantou que no próximo ano lectivo vai funcionar no campus universitário uma licenciatura e dois mestrados, enquanto no ano lectivo 2025/2026 está previsto serem leccionadas duas licenciaturas e quatro mestrados.

As obras no antigo terminal rodoviário da Figueira da Foz orçam em cerca de 600 mil euros e são suportadas pela UC.

De acordo com Santana Lopes, no final das obras está previsto, em termos médios, que 450 alunos frequentem as instalações do campus universitário, cuja sede continuará sediada na Quinta das Olaias, no centro da cidade.