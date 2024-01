Inauguração da obra do Mosteiro de Seiça conta com o Presidente da República

O Presidente da República vai inaugurar a requalificação do Mosteiro de Seiça, no Paião, no próximo dia 26 de Janeiro, disse o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

Inicialmente anunciada pelo autarca para o dia 20, a inauguração foi mudada para 26 de Janeiro para coincidir com a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, que, no mesmo dia, intervém no congresso da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), que vai decorrer na Figueira da Foz a 26 e 27.

Em declarações aos jornalistas, Santana Lopes deixou no ar a possibilidade de o Presidente da República voltar em breve à Figueira da Foz para assistir a um concerto no Centro de Artes e Espectáculos (CAE).