Porto da Figueira assina protocolo com Instituto Hidrográfico

A Administração do Porto da Figueira da Foz e o Instituto Hidrográfico assinaram recentemente um protocolo de cooperação com vista “à promoção do intercâmbio de experiências, conhecimentos e informação técnica e científica, nomeadamente no que concerne à segurança na navegação, garantindo a acessibilidade marítima e a salvaguarda do ambiente”. A realização de actividades de formação, projectos de investigação, conservação e de monitorização conjuntos nos domínios da hidrografia, oceanografia, química, geologia marinha e cartografia hidrográfica, são outras das iniciativas previstas, “tendo por base os princípios da igualdade e da reciprocidade de vantagens”, diz nota enviada à nossa Redacção.

As acções de intercâmbio e cooperação técnico-científica a desenvolver, entre as partes, “prevêem a realização de um conjunto de actividades com vista à produção, entre outros, de estudos e execução de campanhas conjuntas, que conduzam à elaboração de produtos hidrográficos, oceanográficos, batimétricos e de geologia marinha, assim como campanhas de comunicação e consciencialização da sociedade na promoção de usos sustentáveis do mar”.

Este protocolo, assinado por Eduardo Feio, presidente do conselho de administração do Porto da Figueira da Foz, e João Paulo Marreiros, director-geral do Instituto Hidrográfico, vem reforçar os laços de cooperação existentes entre os dois organismos.