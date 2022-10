Praia da Cova Gala recebeu acção de sensibilização do projecto “SeaWatch”

Ontem foi realizada uma acção de sensibilização pela parte de elementos do projecto “SeaWatch” na Praia da Cova Gala, com o objectivo de transmitir conhecimento sobre comportamentos de segurança e de salvamento aos mais jovens.

A actividade contou com 20 crianças e dois professores da EB 2,3 Martim de Freitas de

Coimbra, permitindo aos jovens aprender sobre “a importância da adopção de comportamentos de segurança quando usufruem do mar e do areal das praias”, colocando os conhecimentos em prática com a participação num simulacro de salvamento no mar.

O projecto “Seawatch” tem como principal objectivo reforçar a segurança balnear nos espaços não vigiados, através do empenhamento de militares da Marinha Portuguesa, com várias formações em segurança balnear, como a de nadador-salvador, utilizando viaturas AMAROK, devidamente preparadas para prestar assistência a banhistas.